اتفاقية استكشاف الفضاء بين المملكة وروسيا تتضمن تصنيع وتطوير السفن الفضائية

تضمنت لوائح وأنظمة اتفاقية التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا الاتحادية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، تصنيع وتطوير واستخدام السفن الفضائية، والمعدات الأخرى الخاصة، مثل إيجاد البنية التحتية الأرضية المناسبة للنشاطات الفضائية.
وتم توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2017 على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا، بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الاتحادية الروسية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز إيجاد أسس قانونية وتنظيمية مناسبة للتعاون المشترك المفيد في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وإبرام اتفاقيات وعقود تتعلق بمجالات خاصة من النشاط المشترك.
وتنص الاتفاقية على أن يخضع تمويل الطرفين للأنشطة المشتركة المنفذة وفقًا لهذه الاتفاقية لسياسات الدولتين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية من خلال أنظمة وإجراءات الميزانية المتبعة لديهما، لتخصيص اعتمادات مالية لهذه الأغراض. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مجالات النشاط المشترك وفقًا للاتفاقية: الدراسات الأساسية والتطبيقية للفضاء الخارجي، الاستشعار عن بعد للأرض من الفضاء ومراقبة ورصد بيئة الأرض باستخدام وسائل الفضاء، الرصد الجوي لدراسة شكل الأرض وقياس سطحها ورسم الخرائط لها، توفير خدمات تتعلق بإطلاق السفن الفضائية والمعدات العلمية، الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة وتدريب رواد الفضاء.