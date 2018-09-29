تقرير رسمي: 94 ألف طبيب وطبيبة بالمملكة بينهم 68 ألفًا غير سعوديين

كشف تقرير صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن عدد الأطباء المتخصصين وغير المتخصصين بالمملكة حتى 2017، بلغ (93966) طبيبًا وطبيبة، بينهم (25249) سعوديًّا، و(68717) غير سعودي.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة 2018 – 2027” أن إجمالي عدد الأطباء المصنفين من قِبل الهيئة بناءً على مؤهل البكالوريوس (41347)، بينهم (13318) سعوديًّا، و(28029) غير سعودي.
فيما بلغ إجمالي عدد الأطباء المتخصصين على درجة نائب/ نائب أول/ استشاري في تخصصات الطب البشري المختلفة (52619)، بينهم 11931 سعوديًّا و40688 غير سعودي. وفق “أخبار 24”.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الطلبة المقيدين حاليًّا في برامج بكالوريوس الطب البشري داخل وخارج المملكة المتوقع تخرجهم خلال السنوات القادمة (28943) طالبًا وطالبة.
وأضاف أن عدد الطلبة المقيدين في برامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة في الطب البشري داخل وخارج المملكة المتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس المقبلة بلغ (13.890) طالبًا وطالبة.