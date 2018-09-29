هل يسبب تناول السكر الإصابة بمرض السكري؟

رجحت دراسات أمريكية حديثة أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر المضاف يزيد بنسبة 25% احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وقال البروفيسور ميشيل نوسنزفيج -كبير الباحثين في معهد هاورد هيوز الطبي بجامعة روكفلر- إن تناول مشروب واحد محلى بالسكر المضاف يوميًّا يجعلك عرضة بنسبة 13 ٪ للإصابة بمرض السكري.
واستدل على صحة ذلك بأن أغلب البلاد التي تستهلك كميات كبيرة من السكر المضاف لديها نسبة عالية من المصابين بالمرض. وفق “أخبار 24”.
ويعتقد الأطباء أن السكر المضاف يتسبب في المرض بشكل مباشر؛ بسبب تأثير الفركتوز على الكبد، ما يؤدي إلى إنتاج كميات غير طبيعية للأنسولين في البنكرياس، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بالسكري.
ويتسبب السكر المضاف في الإصابة بشكل غير مباشر بزيادة الوزن والدهون وهما عاملان يؤديان إلى الإصابة بمرض السكري.