أدّى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف صلاة الميت على وكيل الفوج الحادي والعشرين هزاع بن عبد العزيز الدويش، بعد صلاة ظهر اليوم السبت بجامع الراحجي في الرياض.
ونقل وزير الحرس الوطني تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الفقيد وأقاربه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيهم ومواساتهم إياهم،
وأدى الصلاة مع وزير الحرس الوطني، وكيل الوزارة الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري وأمراء الأفواج، وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.