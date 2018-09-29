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اخبار رياضية > ملاكمان سعوديان يتغلبان على ملاكمين جورجيين في السوبر العالمي للملاكمة بجدة
29/09/2018   10:39 ص

ملاكمان سعوديان يتغلبان على ملاكمين جورجيين في السوبر العالمي للملاكمة بجدة

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تمكّن ملاكمان سعوديان من التغلب على منافسيهما من جورجيا، وذلك في بطولة السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي المقامة اليوم الجمعة في مدينة جدة.

وفاز الملاكم عبدالفتاح جليدان على الجورجي شافيلغو تسامالا دايدز في الوزن المتوسط، ووجّه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة التهنئة له وبمكافأته بـ 200 ألف ریال.

كما تغلب الملاكم زهير القحطاني على الملاكم جيورجي جفينيا شفيلي من جورجيا أيضا، ضمن البطولة المقامة في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

 صورة

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

ملاكمان سعوديان يتغلبان على ملاكمين جورجيين في السوبر العالمي للملاكمة بجدة

اخبار رياضية
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