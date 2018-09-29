ملاكمان سعوديان يتغلبان على ملاكمين جورجيين في السوبر العالمي للملاكمة بجدة

تمكّن ملاكمان سعوديان من التغلب على منافسيهما من جورجيا، وذلك في بطولة السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي المقامة اليوم الجمعة في مدينة جدة.
وفاز الملاكم عبدالفتاح جليدان على الجورجي شافيلغو تسامالا دايدز في الوزن المتوسط، ووجّه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة التهنئة له وبمكافأته بـ 200 ألف ریال.
كما تغلب الملاكم زهير القحطاني على الملاكم جيورجي جفينيا شفيلي من جورجيا أيضا، ضمن البطولة المقامة في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
#فيديو
الملاكم العالمي #نسيم_حميد يصعد إلى الحلبة لتهنئة الملاكم السعودي #زهير_القحطانيوالمملكة#خليجية#كأس_محمد_علي#Muhammad_Ali_Trophy @gsaksapic.twitter.com/TOypqaoZKb
— خليجية (@Khalejiatv) 28 septembre 2018
#خليجية
الملاكم السعودي #زهير_القحطاني بطل النزال الخامس من نزالات #كأس_محمد_علي بعد فوزه على الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي#Muhammad_Ali_Trophy@gsaksapic.twitter.com/RaI78QYkHP
— خليجية (@Khalejiatv) 28 septembre 2018
🎥 🥊 الملاكم السعودي عبدالفتاح جليدان يفوز في النزال الثاني على الجورجي شافيلغو تسامالا دايدز #كأس_محمد_علي #Muhammad_Ali_Trophy pic.twitter.com/8O5Od27MaF
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 28 septembre 2018
وفق “أخبار 24”.