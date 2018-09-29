اليوم.. قطبا الرياض في مهمة عربية

يدخل قطبا كرة القدم في الرياض، ناديي “الهلال والنصر”، اليوم السبت استحقاقاً عربياَ جديداً في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، إذ يواجه الأول مضيفه الشباب العماني في مسقط، بينما يستضيف الثاني نظيره الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”.
ويأمل الفريقان في تخطي عقبتي الشباب والجزيرة نحو التأهل لدور الـ16 من البطولة العربية، مستفيداً من فوزهما في مباراة الذهاب، حيث فاز الأزرق العاصمي على ضيفه العماني بهدف دون مقابل، بينما، تخطى الأصفر العاصمي مستضيفه الجزيرة 2-1.
وأنهى كل فريق استعداداته للمباراة ، حيث يلعب البرتغالي خورخي خيسوس بإستراتيجية للفوز خارج الديار، بينما يعول الأوروجوياني على الجماهير النصراوية والتي ستشكل دعما للاعبيه خلال المواجهة في الرياض. وفق “الرياضية”.
وسجل هدف المباراة الوحيد للهلال في مباراة الذهاب لدور الـ32 من البطولة، لاعبه محمد البريك، فيما سجل للنصر في مباراة الذهاب كلاً من يحيي الشهري والنيجيري أحمد موسى.