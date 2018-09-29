فاز الملاكم البريطاني كالم سميث بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة أمس (الجمعة)، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه جورج جروفس بالصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتمكن سميث من الفوز في المباراة بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات من أصل 12 جولة خلال المباراة التي حظيت بحضور جماهيري كبير، ليتسلم بعدها كأس البطولة من ابنة الملاكم الراحل محمد علي.
وأقيمت على هامش البطولة عدة نزالات تمهيدية فاز فيها الملاكم السعودي عبدالفتاح الجليدان على الجورجي شافيلغو تسامالا دايدز، وكذلك فاز الملاكم السعودي زهير القحطاني على الملاكم الجورجي الآخر جيورجي جفينيا شفيلي. وفق “أخبار 24”.
فيما فاز الملاكم النيجيري عليو بامديلي لاسيسي على التايلاندي أرتيد بامرو نجايا، وفاز الدنماركي كيم ليجونكويست على المصري مراد عمر، وفاز الملاكم الإنجليزي ميكائيل لاول على منافسه الهنجاري تاماس كوزما بالضربة القاضية، كما فاز الإنجليزي دارين سورتيز على مواطنه كين باكر بالضربة القاضية، وكذلك فاز الإنجليزي كريس يوبانك على خصمه الأيرلندي جاي ماكدوناه.