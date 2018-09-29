أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أنه يجوز لرجال الأمـن والأطباء الجمع بين الصلوات دون أن يكونوا على سفر، في حال انشغالهم بالمهمات والمواجهات.
وقال المطلق في رده على استفسار بشأن مسألة الجمع والقصر للمسافر خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” عبر قناة “المجد”، إنه يجوز القصر والجمع بين الصلوات إلى 19 يوماً عند الحاجة، مستدلاً في ذلك بحديث عن ابن عباس بقصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة لمدة 19 يوماً.
وأضاف المطلق أن رجال الإطفاء في حالة مباشرة الحـرائق، والأطباء خلال قيامهم بإجراء عـمليات لعدة ساعات، ورجال الأمن وهم يتابعون القضايا سواء كانوا في مكافحة المـخدرات أو أو مكافحة الإرهـاب أو سـلاح الحدود أو في المدن، يجوز لهم الجمع بين الصلوات بما تقتضيه الحاجة.
وفق “أخبار 24”.