دراسة حديثة: ساعة من التمارين يومياً تزيل البروتينات السامة من العضلات وتعالج ضمورها

أكدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يومياً، من شأنها إزالة البروتينات السامة من العضلات، وعلاج ضعفها وضمورها.
وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة ساو باولو البرازيلية بالتعاون مع باحثين من أمريكا والنرويج، إلى أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم البروتينات السامة في خلايا العضلات.
وأوضحت نتائج الدراسة المنشورة في العدد الأخير من مجلة “Scientific Reports” العلمية، أن تراكم البروتينات السامة في خلايا العضلات عبارة عن خلل وظيفي عضلي يؤثر على كبار السن، أو الأفراد الذين يعانون من الإصابة بالعصب الوركي، الذي يصيب المرضى الذين يظلون لفترات طويلة طريحي الفراش، أو العمال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين. وفق “أخبار 24”.
ونوه قائد الفريق البحثي الدكتور خوليو سيزار باتيستا، إلى أن نتائج الدراسة ستسهم في الوصول إلى تدخلات غير دوائية قادرة على تقليل مخاطر الحياة المستقرة، التي تزايدت بشكل لافت في المجتمعات المعاصرة، وأدت إلى ضعف العضلات وضمورها بسبب نقص الحركة، خاصة بين كبار السن.