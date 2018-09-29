نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > دراسة حديثة: ساعة من التمارين يومياً تزيل البروتينات السامة من العضلات وتعالج ضمورها
29/09/2018   10:32 ص

دراسة حديثة: ساعة من التمارين يومياً تزيل البروتينات السامة من العضلات وتعالج ضمورها

+ = -
1028

أكدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يومياً، من شأنها إزالة البروتينات السامة من العضلات، وعلاج ضعفها وضمورها.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة ساو باولو البرازيلية بالتعاون مع باحثين من أمريكا والنرويج، إلى أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم البروتينات السامة في خلايا العضلات.

وأوضحت نتائج الدراسة المنشورة في العدد الأخير من مجلة “Scientific Reports” العلمية، أن تراكم البروتينات السامة في خلايا العضلات عبارة عن خلل وظيفي عضلي يؤثر على كبار السن، أو الأفراد الذين يعانون من الإصابة بالعصب الوركي، الذي يصيب المرضى الذين يظلون لفترات طويلة طريحي الفراش، أو العمال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين. وفق “أخبار 24”.

ونوه قائد الفريق البحثي الدكتور خوليو سيزار باتيستا، إلى أن نتائج الدراسة ستسهم في الوصول إلى تدخلات غير دوائية قادرة على تقليل مخاطر الحياة المستقرة، التي تزايدت بشكل لافت في المجتمعات المعاصرة، وأدت إلى ضعف العضلات وضمورها بسبب نقص الحركة، خاصة بين كبار السن.

دراسة حديثة: ساعة من التمارين يومياً تزيل البروتينات السامة من العضلات وتعالج ضمورها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004942.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.