تحذيرات جديدة من لعبة لتسببها في انتحـار الأطفال وإصابتهم بالاكتئاب

أطلقت مدارس بريطانية تحذيرات شديدة اللهجة من لعبة جديدة ذات انتشار واسع بين الأطفال الصغار وهي لعبة “دوكي دوكي”؛ لتسببها في إصابة الأطفال بالاكـتئاب، كما أنها تدفعهم للانتحـار.
وتُصيب اللعبة التي تُعد تطبيقاً للمواعدة بين طلبة المدارس، الأطفال بطباع سوداوية وتصل بهم لحالات سيئة تجعلهم يقبلون على الانتحـار.
وتبدأ اللعبة في أولى مراحلها بصورة مُبهجة، لكن سرعان ما تغرس الطابع السوداوي بداخل اللاعبين مع ظهور بعض شخصيات اللعبة وهي تتحدث عن إصابتها بالاكتئاب ورغبتها في الانتحـار؛ لتظهر في مشاهد لاحقة بعد إقدامها على الانتحـار بالفعل.وفق “أخبار 24”.
وتسببت اللعبة التي جرى تحميلها 5 ملايين مرة منذ إطلاقها في سبتمبر 2017 وفقاً لـ”صحف بريطانية”، في انتحـار عدد من الأطفال.