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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
29/09/2018   10:30 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها حتى الأجزاء الساحلية منها.

وأبانت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

وأشارت إلى استمرار الطقس رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

أخبار محلية
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