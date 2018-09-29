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أخبار محلية > 104 آلاف فندق ومطعم في المملكة.. 81% من العاملين فيها أجانب
29/09/2018   10:28 ص

104 آلاف فندق ومطعم في المملكة.. 81% من العاملين فيها أجانب

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كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء أن عدد منشآت قطاع الإقامة والطعام التي تشمل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم نحو (104) آلاف منشأة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام 2018.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” التي أوردت التقرير، يعمل في هذه المنشآت نحو (512256) موظفًا، 81% منهم من الأجانب، بواقع (415921) موظفًا، مقابل (36335) موظفًا سعوديًّا شكلوا 19% من إجمالي عدد الموظفين.

وشكل الموظفون الرجال نسبة 96.3% من إجمالي عدد الموظفين في تلك المنشآت، إذ بلغ عددهم (493011) موظفًا، في حين بلغ عدد الموظفات (19245) موظفة، 63.4% منهن سعوديات، بواقع (12233) سعودية مقابل (7012) موظفة أجنبية.

104 آلاف فندق ومطعم في المملكة.. 81% من العاملين فيها أجانب

أخبار محلية
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