“السلمان”: على أهالي المطلوبين بالقطيف حث أبنائهم على استغلال الفرصة وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية

حث إمام وخطيب جامع العمارة بالجش التابعة لمحافظة القطيف منصور السلمان، أهالي المطلوبين أمنيًّا على دفع أبنائهم لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية؛ حقنًا للدماء، وليكونوا في أيدي العدالة وبالتالي قد يشملهم العفو أو يتم التخفيف عنهم.
وقال السلمان بحسب “المدينة” إن المملكة لطالما منحت المطلوبين الكثير من الفرص لتسليم أنفسهم، ولطالما نادى العلماء والمواطنون المخلصون، المطلوبين بتسليم أنفسهم واستغلال الفرصة المتاحة لهم من قِبل القيادة الرشيدة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية مقـتل ثلاثة مطلوبين في منزل بالقطيف، إثر مقاومتهم رجال الأمن في أثناء القبض عليهم أمس الأول الخميس.