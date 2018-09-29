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أخبار محلية > صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أمير نجران 4 سنوات قادمة
29/09/2018   12:05 ص

صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أمير نجران 4 سنوات قادمة

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رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، الشكر والامتنان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بتمديد خدمته لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من ١٩ محرم ١٤٤٠هـ.

وأعرب أمير نجران عن عظيم فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن.

وأكد أن هذه الثقة هي مصدر البذل، ومنبع العطاء، ومبعث الجهاد والتفاني في سبيل الوطن، مشددًا على أنه يستمد القوة والعزم من القيادة بعد الله، داعيًا الله تعالى أن يكون عند حسن الظن، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحمّل المسؤولية لخدمة المنطقة وأهاليها الكرام، بكل عدل وصدق وأمانة وإخلاص.

صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أمير نجران 4 سنوات قادمة

أخبار محلية
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