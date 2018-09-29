علّقت وزارة الصحة على مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لممرضة تسيء التعامل مع مريض في فراشه داخل أحد المستشفيات، وقيل إنه في المملكة.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “مقطع الفيديو المنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي هو لمريض في مستشفى بدولة تايلاند”.
يُذكر أن المقطع المتداول ظهرت فيه ممرضة تقوم بتعنيف مريض قعيد على الفراش، دون مراعاة لظروفه الصحية، ولحقه العديد من الإشاعات بأنه في أحد مستشفيات المملكة، لتنفي الوزارة الأمر وتضع حدا لهذه المزاعم.
وفق “أخبار 24”.