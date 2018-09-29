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أخبار محلية > ما هي “جمهورية الموز” التي ذكرها الوزير عادل الجبير” في تصريحاته وماذا تعني؟
29/09/2018   12:04 ص

ما هي “جمهورية الموز” التي ذكرها الوزير عادل الجبير” في تصريحاته وماذا تعني؟

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خلال تعبير وزير الخارجية عادل الجبير أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، عن رفض المملكة التدخل في شؤونها الداخلية، على خلفية التوتر بين المملكة وكندا، تساءل الجبير مستنكرا “هل نحن جمهورية موز؟”، فماذا يعني هذا المصطلح؟.

مصطلح “جمهورية موز” هو مصطلح ساخر يُطلق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسياً، وليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم، وصاغه الكاتب الأمريكي أو. هنري عام 1904 للإشارة إلى هندوراس، أما الاستخدام الحديث للمصطلح فهو لوصف أي نظام غير مستقر وضعيف السيادة، وليس المقصود به دولة بعينها. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المملكة أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع كندا بعد مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن موقوفين على ذمة قضايا، ما اعتبرته المملكة تصرفاً غير مسؤول وتدخلاً في شؤونها.

ما هي “جمهورية الموز” التي ذكرها الوزير عادل الجبير” في تصريحاته وماذا تعني؟

أخبار محلية
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