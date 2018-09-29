اختراق 50 مليون حساب‎ على “فيسبوك”.. والشركة تعلق وتوضح الثغرة المتسببة في ذلك

كشفت إدارة فيسبوك، اليوم الجمعة، سبب طلب الموقع المفاجئ لإعادة تسجيل الدخول على التطبيق والماسنجر، مرجعةً ذلك الإجراء الاحترازي لتعرّض 50 مليون مستخدم حول العالم لاختراق بياناتها.
ودون أي إنذار سابق أو تغيير في الإعدادات، فوجئ العديد من مستخدمي الموقع برسالة تطالبهم بإعادة تسجيل دخولهم عبر إدخال عناوين بريدهم وكلمة السر.
كما أوضحت الإدارة أن فريق الهندسة الخاص بها اكتشف، الثلاثاء الماضي، مشكلة أمنية تؤثر فيما يقرب من 50 مليون حساب، حيث استغل المهاجمون ضعف شفرة إحدى ميزات الموقع وهي “view as”.
وتمكّن المهاجمون من خلال تلك الثغرة، من سرقة الرموز التلقائية التي تسمح بدخول المستخدم على الموقع، دون الحاجة إلى إعادة إدخال كلمة المرور في كل مرة، ألا أن الإدارة تغلبت على تلك الثغرة الخطيرة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الإدارة أن هناك نحو 40 مليون مستخدم آخر في انتظار ذلك الإجراء الاحترازي، فيما سيتم إيقاف تشغيل الميزة مؤقتًا حتى اكتمال إجراءات مراجعة الأمان الشاملة.