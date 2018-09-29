“الأمن العام” يدعو للإبلاغ بالصور عن المخالفات المرورية عبر “كلنا أمن” ويؤكد: البلاغات تُعامَل بسرية تامة

دعا الأمن العام إلى المساهمة في الحد من المخالفات المرورية مثل “الوقوف الخاطئ، والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة” من خلال التقاط صور المخالفة والتبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا أمن”.
وأكد حساب الأمن العام على “تويتر” أن البلاغات عن المخالفات المرورية تُعامَل بسرية تامة، وأنه يمكن متابعة حالة البلاغ بعد تقديمه من قائمة “بلاغاتي”، موضحة أن البلاغات تعالَج وتُرصد المخالفة على المخالف في حال وضوحها، أو إحالتها للجهة المختصة للتحقق منها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه عقب ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المخالف، كما يتم التواصل مع مقدم البلاغ من المواطنين والمقيمين، من قبل الجهة المختصة.