وجه مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر الأوروغواياني دانييل كارينيو رسالة إلى جماهير طالبهم فيها بمساندة الفريق في البطولة العربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدرب اليوم (الجمعة) قال فيه إن الرسالة التي أوجهها بشكل دائم هي دعم الجمهور للفريق غداً في مباراته أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.
يُذكر أن النصر يقدم هذا الموسم أداءً رائعاً، حيث يحتل المركز الثاني في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط.
وفق “أخبار 24”.