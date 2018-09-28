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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “أرامكو” يتحدث عن منجزات الشركة في عام ومشاريع التوطين وتدريب السعوديين
28/09/2018   11:54 م

بالفيديو.. رئيس “أرامكو” يتحدث عن منجزات الشركة في عام ومشاريع التوطين وتدريب السعوديين

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تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر عما تحقق للشركة من منجزات خلال العام الجاري 2018، وما تطمح الشركة للوصول إليه من أهداف متصلة بتوطين الوظائف.

وأوضح الناصر – في مقابلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” – أن الشركة استطاعت توفير متطلبات السوق العالمية من النفط، وتوسعت في إنتاجها ليشمل قطاعات أخرى كقطاع الغاز؛ حيث تعمل على تهيئة وتطوير عدة حقول جديدة أهمها حقل الفاضلي.

وأضاف أنه وعلى صعيد توطين الوظائف، فإن الشركة تهدف لتوطين 70% من وظائفها بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن نسبة التوطين الحالية تجاوزت 50%، لافتاً إلى أن برنامج التوطين يتخذ شقين، أحدهما يتعلق بتوطين الصناعات والمتمثل في برنامج “اكتفاء”، والآخر في تدريب الكفاءات الوطنية وتخريج متدربين يشغلون وظائف في شركات قطاع النفط والقطاعات المتعلقة به. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك في إطار حديث للناصر عن اليوم الوطني الثامن والثمانين، حيث بارك للقيادة والشعب السعودي حلول هذه الذكرى، واستعرض موجِزاً بعضاً مما حققته الشركة خلال هذا العام وما تأمل في الوصول إليه في الفترة القادمة؛ استجابةً لتطلعات القيادة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

بالفيديو.. رئيس “أرامكو” يتحدث عن منجزات الشركة في عام ومشاريع التوطين وتدريب السعوديين

أخبار محلية
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