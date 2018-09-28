قام سعود العجلان المعروف بصديق البيئة في حائل بتوزيع 1500 شجرة من السدر البلدي والتين البنغالي، على المصلين، عقب صلاة الجمعة، تأكيداً على أهمية دور الشجرة للحفاظ على سلامة وجمال البيئة.
وأظهر مقطع فيديو متداول المصلين عقب الخروج من الصلاة وقد توجهوا صوب سيارة دينا متوقفة وبجوارها عدد كبير من الأشجار ليقوموا بالأخذ منها مجانا لزراعتها في بيوتهم وزيادة الرقعة الخضراء بحائل، حيث تم التوزيع بجامع الأندلس، وجامع إبراهيم الجميل بحي النقرة.
يُذكر أن شجرة التين البنغالي دائمة الخضرة، يصل طولها بعد نضجها إلى 30 متراً، ويتمدد قطرها إلى 150 متراً داخل الأرض، فيما يصل ارتفاع السدر البلدي إلى 4 أمتار.
وفق “أخبار 24”.