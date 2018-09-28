بالصور.. “القوات الجوية” تستعد لتنفيذ المناورات المشتركة مع طيران الجيش التونسي

تفقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر، استعدادات وجاهزية القوات الجوية المشاركة في المناورات الجوية السعودية التونسية والتي ستنفذ منتصف الأسبوع المقبل في تونس. وأوضح قائد القوة السعودية المشاركة في المناورات، العقيد الطيار الركن محمد الشهراني، أنه تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذه المناورات، وبات جميع المشاركين جاهزين من حيث الأطقم الجوية والفنية والإدارية.
وأضاف الشهراني أن المناورات تهدف لدعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح طيران الجيش التونسي، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طيارين وفنيين وتبادل الخبرات، وتطوير المهارات القتالية، والتدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية. يُذكر أن المناورات الجوية تُعد الأولى من نوعها مع الجانب التونسي وتستمر لمدة أسبوعين، حيث سيتم العمل على الارتقاء بمستوى التنسيق والتخطيط على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي.