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أخبار محلية > 2.7 مليار دولار قيمة مشتريات الخليجيين لمنتجات التنحيف وإنقاص الوزن ..والسعودية تتصدر
28/09/2018   3:08 م

2.7 مليار دولار قيمة مشتريات الخليجيين لمنتجات التنحيف وإنقاص الوزن ..والسعودية تتصدر

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كشف تقرير جديد عن قيمة مشتريات منتجات التنحيف وإنقاص الوزن في دول الخليج والتي وصلت إلى مليارين و700 مليون دولار في العام 2017، تصدرتها السعودية بما يقارب مليار ونصف المليار دولار. وتوقع التقرير التسويقي الصادر عن شركة “ريسيرش آند ماركتس” الإيرلندية، ارتفاع هذه القيمة، على اعتبار أن البدانة هي أخطر مشكلة صحية تواجهها دول الخليج. وتعد السمنة هي المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن معدل السمنة في السعودية بلغ 70 في المئة، خصوصاً بين الشباب والأطفال، كما تشير المعلومات إلى إصابة ما يقارب الثلاثة ملايين طفل بالسمنة وزيادة الوزن. الأمر الذي دفع الحكومة لمحاولة الحد منها بإطلاق مبادرات وحملات توعوية لتجنب مخاطر ها والأمراض المرتبطة بها، كالمفاصل والقلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهارز التنفسي والأمراض انفسية إلى جانب بعض أنواع السرطانات.وفق مزمز.

2.7 مليار دولار قيمة مشتريات الخليجيين لمنتجات التنحيف وإنقاص الوزن ..والسعودية تتصدر

أخبار محلية
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