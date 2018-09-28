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أخبار محلية > “لجنة بازل” تمنح المملكة أعلى درجة تقييم في تقريرين مصرفيين
28/09/2018   3:06 م

“لجنة بازل” تمنح المملكة أعلى درجة تقييم في تقريرين مصرفيين

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منحت لجنة بازل للرقابة المصرفية أمس الخميس، المملكة درجة “ملتزم” في تقييمها الخاص بالتزام البنوك بـ”نسبة صافي التمويل المستقر” و”الانكشافات الكبيرة”. وتعد الدرجة التي حصلت عليها المملكة بمثابة أعلى درجات التقييم الممكنة في التقريرين اللذين أصدرتهما اللجنة بشأن مواءمة تعليمات المؤسسة الصادرة للبنوك العاملة في المملكة.

وتصدر اللجنة سلسلة من التقارير حول تنفيذ الدول الأعضاء لمعايير بازل، لتشكل بذلك جزءاً من برنامج تقييم التوافق التنظيمي للجنة. وتزمع لجنة بازل استكمال مراجعتها لتنفيذ تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر وتعليمات التعرضات الكبيرة في جميع الدول في سبتمبر 2020.وفق “أخبار 24”.

“لجنة بازل” تمنح المملكة أعلى درجة تقييم في تقريرين مصرفيين

أخبار محلية
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