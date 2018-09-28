أطلقت الأحوال المدنية عدة خدمات تهدف إلى تسريع وتسهيل معاملات المواطنين، ومنها خدمة “التعريف الإلكتروني”.
وتهدف خدمة “التعريف الإلكتروني” إلى تعريف ولي الأمر بأفراد أسرته دون الحاجة إلى مرافقتهم خلال مراجعاتهم لمكاتب الأحوال المدنية، كما تسهم الخدمة في تسريع إصدار الهوية الوطنية لمن يبلغ السن القانونية، خاصة في حال كان ولي الأمر يقيم في مدينة أخرى، أو مشغولًا.
وأوضحت الأحوال المدنية أن من مميزات الخدمة أنها تتيح لولي الأمر إنهاء الإجراءات بسهولة وذلك من خلال الدخول على النظام الإلكتروني وإكمال إجراءات الخدمة في وقت قياسي، قبل حضور المستفيد إلى مكاتب الأحوال المدنية لإنهاء معاملاته.
وأضافت أنها أسهمت في القضاء على مشكلة المعرفين السابقة، كما أنها تغني عن المعاملات الورقية، والتي كانت تتطلب الكثير من الوقت.
وفق “أخبار 24”.