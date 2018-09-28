وزير التجارة: إعادة دراسة نظامي الغش التجاري والتستر

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أنه ستتم إعادة دراسة نظامي الغش التجاري والتستر؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منهما.
ونوه القصبي خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المدينة المنورة أمس الأول الأربعاء، بالأدوار التي تقوم بها الفرق الرقابية في الوزارة ميدانيًّا بكل قوة ضد الغش التجاري والتستر والحملات المستمرة ضدها في جميع مناطق المملكة.
وأكد وزير التجارة أن مستقبل التجارة والاستثمار زاخر بالفرص الواعدة والمتجددة، وأن الدولة تتجه بجدية نحو القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات للتجار والمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
واستعرض جملة من الأنظمة التي أطلقتها الوزارة خلال فترة قصيرة وتعزز العمل التجاري، وهي “نظام الإفلاس – نظام الرهن التجاري”، مبينًا أن نظام الامتياز التجاري سيرى النور قريبًا.