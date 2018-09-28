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اخبار رياضية > طاقم مصري لضبط مواجهة النصر والجزيرة
28/09/2018   3:01 م

طاقم مصري لضبط مواجهة النصر والجزيرة

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كلف الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام دولياً من مصر لإدارة مواجهة النصر السعودي والجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال بعد غد «السبت» على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويتكون الطاقم من حكم الساحة جهاد جريشة، والمساعدين تحسين أبوالسادات، وأحمد حسام، والحكم الرابع أمين عمر، فيما يراقب المباراة سامي فتح الرحمن من السودان، وخليفة الدوسري من البحرين مراقباً للحكام. وفق “أخبار 24”.

من جانب آخر تصل بعثة الجزيرة الإماراتي صباح اليوم «الخميس» ويتدرب الفريق على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

طاقم مصري لضبط مواجهة النصر والجزيرة

اخبار رياضية
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