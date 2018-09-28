غريب يقود هجوم الأهلي أمام الباطن

قرر الأرجنتيني غويدي مدرب الأهلي الاستعانة بالمهاجم الشاب عبد الرحمن غريب في لقاء الغد أمام الباطن ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتعويض الغيابات الكبيرة في خط الهجوم.
ويغيب عن لقاء الأهلي اللاعب مهند عسيري مهاجم الفريق الذي يعاني من كدمة قوية في أسفل الظهر كانت قد لحقت به في لقاء الحزم الماضي وألزمته البقاء في المستشفى لثلاثة أيام.
وسقط مهند بقوة على الأرض إثر اشتراك هوائي مع مالك عسله حارس مرمى الحزم.
كما يغيب المهاجم دجانيني تفاريس الذي يخضع للمراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي بعد إصابة لحقت به في لقاء أحد (تمزق جزئي في العضلة الخلفية).
ويعمل الجهازان الطبي والفني على إراحة اللاعب من المشاركة في لقاء الباطن على أن يكون جاهزا بشكل كامل لمواجهة الفيصلي في الجولة الخامسة للمسابقة. وفق “الشرق الأوسط”.
وكان اللاعب الشاب عبد الرحمن غريب الأهلي ظهر بشكل لافت في لقاء المحرق البحريني ضمن البطولة العربية للأندية ونجح في تسجيل هدفين من ثلاثة أهداف وكان محل إشادة كبيرة من جميع الأهلاويين لمستواه المميز. واطمأن غويدي على قائمته الأساسية التي سيستعين بها في لقاء الغد من خلال الحصة التدريبية الرئيسية التي أجراها للاعبين مساء أمس الخميس على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بعيدا عن وسائل الإعلام والجماهير.
واستهل المدرب الحصة باجتماع سريع مع اللاعبين وسط الملعب شرح من خلاله عددا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال الحصة التدريبية قبل أن يجري اللاعبون عددا من التدريبات اللياقية أتبعها بإجراء تدريب فني من جهة بناء الهجمة واستغلال المساحات مع دقة نقل الكرات بشكل سريع للاعبي خط المقدمة واختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة رئيسية على كامل الملعب لتطبيق النهج الفني المطلوب والوقوف على القائمة الأساسية التي سيستعين بها في المواجهة القادمة.
وأجرى الجهاز الفني لفريق الأهلي عددا من التغييرات على القائمة التي سيدفع بها في ظل الغيابات التي تجتاح صفوفه بغياب أربعة من عناصره الأساسية في ظل إيقاف اللاعب الإسباني اليكسيس مدافع الفريق لمباراة إضافية من قبل لجنة الانضباط لحصوله على بطاقة حمراء في لقاء أحد في الجولة الثانية بجانب زميله في نفس المركز معتز هوساوي الذي يعاني من عارض صحي طارئ ويستعد للمغادرة والعلاج في أحد المستشفيات الخاصة خارج المملكة. من جهة أخرى سلمت إدارة النادي مكافأة الفوز على فريق المحرق البحريني في لقاء الإياب لدور الـ32 وبلوغ دور الستة عشر لمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال والتي تكفل بها ماجد النفيعي رئيس النادي.