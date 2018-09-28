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اخبار رياضية > خميس الزهراني: بعض اختيارات دياز كانت مستهلكة
28/09/2018   2:59 م

خميس الزهراني: بعض اختيارات دياز كانت مستهلكة

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أكد خميس الزهراني، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد جدة، أن بعض الأسماء التي طلب دياز استقطابها كانت مستهلكة أو مملوكة لوكيل لاعبين واحد، مضيفاً أنه من الصعب أن يترك القرار التام له.

وقال الزهراني في مداخلة هاتفية في برنامج “في المرمى”: دياز اختار اللاعبين، وكانت بعض الأسماء مستهلكة، ولا يمكن أن نسلمه الرأي التام حول اللاعبين، كما قال لي قبل بطولة السوبر إنه مقتنع بجميع اللاعبين وقد وافق على جميع الأجانب، وطلب 5 لاعبين كانت أسماؤهم مستهلكة وينتمون لوكيل لاعبين واحد، ولن نكون مكتوفي الأيدي لذلك لم نتعاقد معهم. وفق “العربية نت”.

خميس الزهراني: بعض اختيارات دياز كانت مستهلكة

اخبار رياضية
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