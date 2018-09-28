خالد مسعد : أفتخر بعملي كسائق

أكد الدولي السعودي السابق، خالد مسعد، اليوم الخميس، عدم اكتراثه بالانتقادات الموجَّهة إليه، بعد انتشار صورة له وهو يعمل كسائق أجرة، مشددًا على أن العمل ليس عيبًا.
وقال مسعد، في تصريحات تلفزيونية: “تلك الصورة كانت في الحيّ القديم، وهي عادية، فلم أسرق مثلًا حتى يتم انتقادي عليها، وللعلم أسعدتني جدًا، ولا يوجد مشكلة في (تشمير) ملابسي”.
وأضاف: “غضبوا لأنني عملت كدَّادًا (سائق أجرة)، وردي أنني أفتخر بالعمل في هذه المهنة وغيرها، العمل ليس معيبًا.. الأهم الصيت وليس الغنى، فلديّ مسيرة مشرّفة في الملاعب، ولا أشعر بالخجل”.
وعن حفل اعتزاله، الذي أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تكفله به، علق قائلًا: “كنت مشتتًا، لأنني أمضيت سنوات طويلة بعد الاعتزال، دون حفل أختتم به مسيرتي، وأشكر المستشار تركي على تكفله بالحفل”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “فضلت أن يكون حفل اعتزالي بقميص الأهلي، فهو بيتي الذي قدمني للجماهير، وسبب شهرتي”.
ويعد مسعد من أبرز النجوم التاريخيين للكرة السعودية، إذ لعب 116 مباراة بقميص “الأخضر”، سجل خلالها 27 هدفًا.
وكان مسعد ضمن قائمة المنتخب السعودي، في بطولتي كأس العالم 1994 و1998، كما فاز معه بكأس الخليج 1994، وكأس آسيا 1996.
وعلى المستوى المحلي، لعب مسعد للأهلي بين عامي 1986 و2000، قبل انتقاله المثير للجدل إلى الغريم التقليدي، الاتحاد، في رحلة لم تكن موفقة، حتى اعتزاله عام 2003.