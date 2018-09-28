«السوبر السعودي المصري» يؤجل مواجهة الهلال والاتفاق

من المنتظر أن يصدر اتحاد القدم السعودي بيانا عن تأجيل مواجهة الهلال أمام الاتفاق لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تعارضها مع مواجهة الفريق العاصمي أمام الزمالك المصري في كأس السوبر المصري السعودي.
وأعلن اتحاد القدم السعودي اليوم الخميس، إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري بين فريقي الهلال والزمالك المصري في السادس من أكتوبر المقبل، في حين من المقرر أن يواجه الهلال الاتفاق يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل في الدوري، مما يعني أن المواجهة تسبق نهائي السوبر السعودي المصري بيوم واحد، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تأجيل المواجهة الدورية للفريق الهلالي. وفق “الرياضية”.
ويتصدر أزرق العاصمة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع جاره النصر برصيد 12 نقطة لكل منهما.