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أخبار محلية > مختص يوضح حقيقة تأثير المايكروويف على الأطعمة مقارنة بوسائل التسخين الأخرى
28/09/2018   10:51 ص

مختص يوضح حقيقة تأثير المايكروويف على الأطعمة مقارنة بوسائل التسخين الأخرى

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أكد مختص في مجال التغذية، أن تسخين الطعام بالمايكروويف أفضل من وسائل التسخين الأخرى مثل الفرن الهوائي أو الماء، كون أن تسخين الطعام بالمايكروويف يؤدي لخسارة نسبة أقل من العناصر الغذائية مقارنة ببقية الوسائل.

وبحسب ما أوضح أستاذ علوم التغذية بجامعة “ويسكونسن ماديسون” سكوت رانكين، فإن الطعام يفقد جزءاً من عناصره الغذائية عند تسخينه، فالمطلوب عند تسخين الطعام التركيز على تقليل العناصر الغذائية المقفودة منه، مبيناً أن المايكرويف يتيح فرصة التحكم في الحرارة، وذلك يساعد على التحكم بنسبة العناصر الغذائية المفقودة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه كلما تعرّض الطعام لدرجة حرارة أكبر ولفترة طهي أطول، كلما فقد عناصر غذائية أكثر، وكلما زادت كمية المياه المستخدمة لطبخ الطعام كلما خسر الطعام عناصر غذائية أكثر، ولأن المايكرويف يوفر عنصري الوقت والتحكم في الحرارة ولا يحتاج التسخين بواسطته أحياناً للماء، فإن تسخين الطعام وبواسطة المايكرويف يكون الأفضل.

مختص يوضح حقيقة تأثير المايكروويف على الأطعمة مقارنة بوسائل التسخين الأخرى

أخبار محلية
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