ماجد عبد الله: النصر سيارة فخمة يقودها سائق “غشيم”

شبَّه قائد النصر والمنتخب السعودي -سابقًا- ماجد عبد الله فريق النصر بالسيارة الفخمة، قائلًا إن قائدها المدرب الأوروغواياني كارينيو “غشيم”، مشيرًا إلى أنه متميز من جهة الحماس والإعداد النفسي لكنه ضعيف من الناحية الفنية.
وأضاف عبد الله أن كارينيو لم ينجح في تطوير مستوى النصر، وأن تميز لاعبيه الأجانب والمحليين هو الذي قاد الفريق لتحقيق الفوز في المبارايات الأربع الماضية بالدوري.
وتابع في حديث لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية” أن زيادة عدد المحترفين الأجانب زادت من قوة الدوري السعودي، ورشح الهلال والنصر والأهلي للمنافسة على لقب الدوري هذا العام، غير إنه شدد على أن الفرق المتوسطة والصغيرة قد توقف مسيرة الفرق الكبرى. وفق “أخبار 24”.
وحول كأس الأمم الآسيوية القادمة في الإمارات يناير 2019، رشح ماجد المنتخب الياباني للفوز باللقب إلى جانب منتخبات أستراليا والسعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الصين وكوريا الجنوبية سيكونان منافسين قويين.