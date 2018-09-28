قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات عددٍ من المناطق.
وتوقعت الأرصاد أن يشمل تأثير الأحوال الجوية المذكورة مرتفعات مناطق: “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة، ومتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على منطقة الحدود الشمالية.
وتوقعت الأرصاد أن يستمر الطقس رطبًا على السواحل الغربية والشرقية للمملكة مع تهيؤ الفرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.