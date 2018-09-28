“أمالا” يوفر 22 ألف فرصة عمل.. ويستقطب 2.5 مليون سائح سنوياً

أكدت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف توفير 22 ألف فرصة عمل من مشروع “أمالا”، الذي أعلن عن إطلاقه أول من أمس الأربعاء.
وذكرت أن المشروع سيكون محركاً مهماً للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومحفزاً للنمو الاقتصادي، وسيخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة والاستدامة.
وسيوفر المشروع العديد من فرص العمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، إلى جانب مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية. وفق”أخبار 24″.
ويركز المشروع الذي يقع على مساحة 3800 كلم مربع على ثلاثة مناحي، هي الصحة والنقاهة والرياضة والطبيعة والتراث ونمط الحياة، إضافة إلى الفنون والثقافة.
ويسعى المشروع الذي يتضمن 2500 غرفة وجناح، و700 فيلا وشقة سكنية، و200 متجر راقٍ، إلى استقطاب السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، والمقدرة أعدادهم بنحو 2.5 مليون سائح سنوياً.