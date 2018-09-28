برشلونة يعلن عن تغيير شعاره وإخفاء الأحرف الثلاثة

أعلن نادي برشلونة عن اعتزامه تغيير شعاره التقليدي بحيث تختفي منه الأحرف الثلاثة “FCB”.
وينتظر أن يوضع بدلاً من الحروف الثلاثة في الشعار، كرة مع علم إقليم كاتالونيا؛ من أجل “المواءمة مع عهد جديد”.
وأوضح نادي برشلونة أن تلك المبادرة جاءت لتلبي أحد الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية للنادي، والخاصة بإعطاء قيمة لعلامته التجارية على الصعيد الدولي. وفق “أخبار 24”.
بدوره، بّين المتحدث باسم النادي جوسيب فيفيس أن هذا التطور هو ثمرة عام ونصف، مشيراً إلى أنه سيتم إعطاء مزيد من القيمة للونين الأزرق والأحمر القاتم؛ كونهما رمز الهوية وعلم الإقليم الكتالوني، وكذلك إعطاء أهمية أكبر للكرة التي هي العنصر المركزي والرمزي لطريقة لعب برشلونة.