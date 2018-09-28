“التحالف” ينفي صحة إصدار مذكرة توقيف بحق المدعو علي الحريزي

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس (الخميس) صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن إصدار مذكرة توقيف بحق وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغرضة والمضللة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار مذكرة توقيف بحق علي سالم الحريزي من قيادة القوات المشتركة عارٍ عن الصحة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المالكي أن التحالف لم يعطِ الأوامر أو الإيعاز بذلك، وأن مثل هذه الأمور من اختصاص الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية والأجهزة الأمنية، مبيناً أنه لم يستبعد أن تكون التصرفات الصادرة عن الحريزي لأجل الحصول على مكاسب اجتماعية وسياسية.
وشدّد العقيد المالكي على أن للتحالف أهدافاً من أجلها بدأت عملية “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، وهي الأولوية لقيادة القوات المشتركة للتحالف المتمثلة بتحرير الأراضي اليمنية، وإعادة الشرعية للحكومة، وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة، والإسهام في المشاريع التنموية في كافة المحافظات اليمنية.