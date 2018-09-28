بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على الحرم المكي والكعبة المشرفة

شهد الحرم المكي الشريف ومدينة مكة المكرمة ومحافظة الطائف مساء اليوم الخميس هطول أمطار تراوحت من متوسطة إلى غزيرة.
ونشر عدد من مرتادي مواقع التواصل مقاطع من داخل الحرم المكي الشريف، أوضحت هطول الأمطار بغزارة، في ظل تواجد أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار.
من جانبه دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الأحوال.
يُذكر أن هيئة الأرصاد أعلنت أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أماكن، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.