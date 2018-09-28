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أخبار محلية > إطلاق اسم “السعودية” على قاعة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف
28/09/2018   1:29 ص

إطلاق اسم “السعودية” على قاعة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف

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افتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالعزيز بن سالم الرويس، اليوم الخميس، حفل إطلاق اسم “السعودية” على القاعة الكبرى للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وجاء إطلاق اسم المملكة على القاعة الكبرى في مقر الاتحاد بجنيف؛ تقديرًا لمكانتها ودورها الرائد في دعم الاتحاد، ولجهودها الداعمة له منذ نيلها عضويته. وفق “أخبار 24”.

ويحمل تصميم القاعة الواقعة بجوار المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة هوية المملكة وثقافتها، كما سيُذكر اسم المملكة على جميع جداول الأعمال والأوراق الخاصة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تُعقد فيها.

إطلاق اسم “السعودية” على قاعة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف

أخبار محلية
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