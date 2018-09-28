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أخبار محلية > مفتش في وزارة العمل يتعرض للطعن على يد عمالة وافدة في سوق بحي البطحاء في الرياض
28/09/2018   1:29 ص

مفتش في وزارة العمل يتعرض للطعن على يد عمالة وافدة في سوق بحي البطحاء في الرياض

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قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن أحد مفتشي الوزارة تعرض للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل أربعة من العمالة الوافدة، مساء أمس (الأربعاء)، أثناء قيام مفتشي فرع الوزارة بمنطقة الرياض بحملة تفتيشية في أحد الأسواق بحي البطحاء بالرياض.

وأضاف أبا الخيل أن الحادثة وقعت بعدما رصد المفتش عدة مخالفات ارتكبتها العمالة المخالفة، مشيراً إلى أنه تم نقل المفتش إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والاطمئنان على صحته، كما تم التحفظ على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

وقد اطمأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على صحة المفتش، موجهًا شكره له ولزملائه في الميدان، على حرصهم وتفانيهم في تأدية واجباتهم العملية والوطنية في ضبط مخالفات سوق العمل.

مفتش في وزارة العمل يتعرض للطعن على يد عمالة وافدة في سوق بحي البطحاء في الرياض

أخبار محلية
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