قانونيون: مُطعم الجمل بالنقود مخالف لنظامي تزييف العملة ومكافحة الجرائم المعلوماتية

أجمع قانونيون على أن صاحب مقطع إطعام الجمل بأوراق النقد خالف نظام تزييف وتقليد النقود، وأن عقوبته تصل للسجن مدة 5 سنوات أو الغرامة 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً، كما أنه خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
واستهجن مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ هذا الفعل الذي لا يليق تجاه رمز وطني وهو العملة الوطنية الرسمية للمملكة، مشيراً إلى أن مواجهة مثل هذه الحالات من اختصاص الجهات الأمنية، ومشدداً على أهمية عدم التواني في معاقبة الذين يأتون بمثل هذه المخالفات. وفق “أخبار 24”.
بدوره أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد العنزي، أن صاحب الفيديو خالف نظام تزييف وتقليد العملة الذي يعاقب من يتلف النقود عمداً بالسجن حتى 5 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال، أو بهما معاً، وأنه بنشره الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، معتبراً فعله خدشاً للمشاعر الوطنية ومساساً بمشاعر الفقراء.
وكان أحد الأشخاص أثار انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يلف أوراقا نقدية من العملة الوطنية في الخبز ويطعمها لجمل، يبدو أنه جمله.