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أخبار محلية > مكة المكرمة: الإطاحة بباكستاني مطلوب دولياً في قضايا نصب واحتيال
27/09/2018   8:40 م

مكة المكرمة: الإطاحة بباكستاني مطلوب دولياً في قضايا نصب واحتيال

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نجحت شرطة مكة المكرمة عبر كمين محكم في الإطاحة بمطلوب دولي “باكستاني الجنسية” وإلقاء القبض عليه، ويجري الآن استكمال الإجراءات لتسليمه لبلاده، التي طلبت القبض عليه لتورطه في قضايا احتيال ونصب.

وكانت وزارة الداخلية، وفقاً لـ”عاجل”، عمّمت على وافد باكستاني مطلوب أمنيا في بلاده، ووردت لشرطة مكة المكرمة معلومات تفيد بأن المطلوب موجود داخل المملكة ويتحرك بحذر، ويتنقل كل شهرين إلى مدينة، ويعمد لتغيير أرقام هواتفه، وأنه يقود شاحنة في المنطقة الشرقية وينتقل إلى الرياض.

وبعد ورود معلومات جديدة عن تواجده بمكة المكرمة، نفّذ رجال الأمن بشرطة مكة المكرمة كميناً أمنياً محكماً، أسفر عن إلقاء القبض عليه في حي العزيزية، وأوقِف بمركز شرطة العزيزية، الذي أحاله إلى النيابة العامة، تمهيداً لاستكمال إجراءات ترحيله وتسليمه إلى باكستان.

مكة المكرمة: الإطاحة بباكستاني مطلوب دولياً في قضايا نصب واحتيال

أخبار محلية
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