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أخبار محلية > نائب وزير الخارجية الكويتي: الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت الأسبوع المقبل
27/09/2018   8:39 م

نائب وزير الخارجية الكويتي: الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت الأسبوع المقبل

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كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارته الرسمية للكويت مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل السفارة الصينية بمناسبة عيدها الوطني العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بالمتميزة والمتنامية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بتطور تلك العلاقات وننظر بإعجاب لما تحقق من إنجازات في المملكة، ومنها انطلاق القطار السريع بين مكة والمدينة”، منوها بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه المملكة في خدمة الأمة الإسلامية من خلال رعايتها المتميزة للأماكن المقدسة.

نائب وزير الخارجية الكويتي: الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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