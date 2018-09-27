6 آلاف مستفيد من “الضمان” استغنوا عن المعاش وأصبحوا مستثمرين وملاك مشاريع

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أكثر من 6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي تمكنوا من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية واستغنوا عن المعاش الضماني الشهري، وذلك خلال العام الجاري 2018.
وأوضحت الوزارة أن منظومة التنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من المحفزات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي على الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة. وفق “أخبار 24”.
ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضا ميسرة للمستفيدين تصل إلى 300 ألف ريال بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية طوال حياة المشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة أخرى للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة.
وتتضمن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان مجموعة من المحفزات للراغبين من المستفيدين البدء بنشاط تجاري منها استمرار صرف المعاش الضماني لمدة لا تقل عن ستة أشهر من بدء النشاط وجواز دفع مساعدة مقطوعة للمستفيد الذي يمضي عاما كاملا من بدء النشاط بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل.