مصادر: سامي الجابر بدأ إعداد ملفه الترشيحي لمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للكرة

كشفت مصادر، أن رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر شرع في تجهيز ملفه، للترشح لتولي منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعام 2019 خلفاً لرئيسه الحالي الشيخ سلمان آل خليفة، الذي أعلن مؤخراً نيته الترشح للمنصب مرة أخرى.
وسينافس الجابر في حال تقدمه للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، كلاً من رئيس اتحاد الكرة السابق الدكتور عادل عزت، بجانب رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي الشيخ سلمان آل خليفة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المصادر إلى أن الجابر، الذي أعفي من منصبه في رئاسة الهلال مؤخراً، يلقى في ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة دعماً كبيراً من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.