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أخبار محلية > “الإسكان” تطلق خدمة دمج الوحدات السكنية إلكترونياً.. تعرف عليها
27/09/2018   4:19 م

“الإسكان” تطلق خدمة دمج الوحدات السكنية إلكترونياً.. تعرف عليها

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أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة تتيح ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، وذلك عبر استخراج محضر دمج إلكتروني يسمح بالحصول على صك ملكية موحد.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود إن الخدمة الجديدة جاءت تلبيةً لطلبات العديد من مُلّاك الوحدات العقارية، حيث أن زيادة مساحة الملكية تخفف العبء على الملاك عند استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، وتمكنهم من الحصول على فوائد استثمارية أو تمويلية.

وأضاف الداوود أنّه تم إطلاق هذه الخدمة لتكون إلكترونية بشكلٍ متكامل ليحصل المستفيد على محضر دمج لوحدات عقارية في مبنى أو مجمع عقاري يخوله للحصول على صك ملكية واحد.

يشار إلى أن برنامج فرز الوحدات العقارية يعمل على فرز وتقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

ويمكن طلب الخدمة من خلال التسجيل في بوابة فرز الوحدات العقارية ومن ثم استعراض المكاتب الهندسية المعتمدة واختيار أحدها، ليتم تقديم الطلب ومعالجته وتدقيقه من خلالها، وستصل بعد ذلك للمالك رسائل توضّح آلية سير العمل، يحصل بعدها المستفيد على محاضر فرز تخوّله للحصول على صكوك الملكية، دون الحاجة لزيارة وزارة الإسكان.

“الإسكان” تطلق خدمة دمج الوحدات السكنية إلكترونياً.. تعرف عليها

أخبار محلية
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