“ريفيرا الشرق الأوسط”.. “الاستثمارات العامة” يطلق مشروع “أمالا” للسياحة الفاخرة.. هذه أبرز مرافقه ومميزاته

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) اليوم (الأربعاء) عن إطلاق مشروع “أمالا” الذي سيتكفل الصندوق بالتمويل الأولي لإنشائه وتطويره.
ويقع المشروع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية شمال غرب المملكة، وجرى تعيين السيد نيكولاس نيبلز في منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمالا”؛ لما يتمتع به من خبرات في مجال الضيافة الفاخرة وتطوير الأعمال.
ويُتوقع أن يوضع حجر الأساس للمشروع في الربع الأول من 2019، على أن تُفتتح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2020، وانتهاء المشروع بالكامل في 2028م.
وسيتيح مشروع “أمالا” للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص الفرصة لتمويل أعمال تطوير مرافق المشروع المختلفة.
ويهدف المشروع إلى استغلال الأجواء الطبيعية في مناطق شمال غرب المملكة في إنشاء مركز عالمي للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج والاستجمام؛ خصوصاً أن مناخ المنطقة يُعد امتداداً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، وتوصف المنطقة بأنها “ريفيرا الشرق الأوسط”.
ويضم المشروع “مستوى من الفخامة عبر الفنادق والفلل الخاصة وفق تصاميم هندسية مميزة، كما سيضم متحفا بحريا، ومرافق رياضية متكاملة لأنشطة اللياقة البدنية ومرسى مخصصاً لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.
كما يحتضن قرية للفن المعاصر توفر تجارب متميزة للفنانين المقيمين والضيوف والأكاديميين المتخصصين في الفنون ما سيسهم في تعزيز نمو وتطور الفنانين السعوديين واستضافة طيف واسع من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث سيوفر مساحات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والعروض الفنية والثقافية من مسرح، وموسيقى، ومتاحف، وصالات عرض فنية، ومنحوتات.
ووصف الرئيس التنفيذي المشروع: “سيواكب العرض الحصري لمتطلبات النقاهة، بكافة أشكالها، عروضاً فنية وثقافية ورياضية وفي مجال الموضة والصحة، وبذلك سيوفر تجربة مصممة خصيصاً لمواكبة أسلوب الحياة الراقي والفاخر الذي ينشده الضيوف، بما في ذلك مناسبة منطقة المشروع للرحلات البحرية على مدار العام”.