إحالة مسؤول للنيابة لوصفه موظفاً معه في العمل بأنه “ليس رجال”

أكدت إدارة التعليم بمحافظة المهد، أنها أحالت أحد مسؤوليها إلى النيابة العامة، إثر شكوى مقدمة من موظف يتهمه فيها بإطلاق عبارات تحقيرية بحقه، بينها وصفه له بأنه “ليس برجال”.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم إدارة تعليم المهد عايض الوسمي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الموظف الشاكي أفاد بأنه دخل مكتب مدير التعليم ووجد المسؤول المتهم ومعه عدد من الزملاء، فبادر بالسلام عليهم، وعندما لم يرد المسؤول السلام، نبهه زملاؤه، فبدأ بنعت الموظف بألفاظ نابية قائلا “ليس برجال كي أسلم عليه”.
وأشار المتحدث أن المتهم والشاكي توجد بينهما خلافات وقضية سابقة، أحيلا على أثرها للنيابة، وجرى عقابهما تأديبيا، وخشية من تطور الأمور بينهما أحال مدير تعليم مهد الذهب شكوى الموظف الأخيرة إلى النيابة العامة.