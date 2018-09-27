أكد وزير الخارجية عادل الجبير رفض المملكة القاطع التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في تعليقه على التوتر الحاصل بين المملكة وكندا على خلفية تصريحات كندية اعتبرت عدائية.
وقال الجبير خلال كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أمس (الأربعاء) موجهاً حديثه للكنديين: “تطالبونا بالإفراج الفوري، هل نحن جمهورية موز؟”.
يذكر أن جمهورية الموز هو مصطلح ساخر يطلق للانتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسياً، وليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم.
وكانت المملكة قد أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع كندا على خلفيات مطالبة كندا بالإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة قضايا، وهو ما اعتبرته المملكة تصرفاً غير مسؤول وتدخلاً في شؤونها.
وفق “أخبار 24”.