بالصور.. مجمع الامل والصحة النفسية بالخرج ينظم فعالية للتوعية بمرض الزهايمر

نفذ مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج فعالية لتوعية المجتمع بمرض الزهايمر يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٠١ / ١٤٤٠ تزامناً مع اليوم العالمي للزهايمر بهدف تسليط الضوء على هذا المرض وتقديم الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية .
تأتي هذه الحملة في إطار سعي واهتمام مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.
وتسلط الحملة الضوء على رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حول مرض الزهايمر من خلال نشر مواد توعوية حول طرق التعامل مع المصاب به وطرق الوقاية من المرض وتتثقيف المجتمع في هذا الجانب لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي .
وتضمنت الحملة على ركناً توعوياً بمرض الزهايمر ودور الأسرة في التعامل مع المريض وركناً للإستشارات النفسية والاجتماعية وكذلك التعريف عن خدمات المجمع بشكل عام .